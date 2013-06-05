Рівень води у Дунаї побив історичний максимум (відео)

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Рівень води на околицях столиці Словаччини вже досяг 993 см, перевищивши рекорд "повені століття" 2002 року.

На думку експертів, повінь досягне кульмінації в четвер, коли "велика вода" з Австрії докотиться до Словаччини. Рівень води в Дунаї підійде до позначки в 10 метрів. Стабілізації ситуації очікується не раніше кінця поточного тижня.

Через швидке зростання води в Дунаї в Будапешті сьогодні оголошено стан підвищеної готовності до повені. Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на МВС Угорщини, рівень води в річці досягне 875 см, що на 26 см більше, ніж під час катастрофічної повені 2002 року.

За словами прем'єр-міністра країни Віктора Орбана, маса води , що рухається у напрямку міста, "становить небезпеку для життя людей". "Влада робить все можливе для захисту міста, і впорається з цим завданням", - підкреслив він, додавши, що в найближчі дні може бути оголошено про евакуацію частини Будапешта.

Уздовж набережних в угорській столиці в даний час зводяться насипи з мішків з піском. Зона вздовж Дунаю закрита для автомобільного та пішохідного руху.

До надання допомоги населенню вже готові 3,6 тис поліцейських і 8 тис військовослужбовців.