Невідомий чоловік загинув під час польоту в шасі літака Риміні-Москва
08:40, 06 червня 2013Світ
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У шасі літака, що прилетів з Італії до аеропорту Внуково в Москві, в четвер виявлено тіло невідомого чоловіка
Чоловік намагався пролетіти без квитка / Фото : aviationexplorer.com
Про це повідомляє РІА Новости зі слів представника прес-служби управління на транспорті МВС Росії у ЦФО.
"За попередньою інформацією, близько 01.00 в аеропорту приземлився літак, що виконував рейс з Ріміні (Італія). Під час повторного огляду на шасі були виявлені патьоки, потім у самому шасі було знайдено тіло чоловіка", - сказав співрозмовник агентства.
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За його словами, особа загиблого встановлюється. На місці працює слідчо-оперативна група.
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