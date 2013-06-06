Невідомий чоловік загинув під час польоту в шасі літака Риміні-Москва

Про це повідомляє РІА Новости зі слів представника прес-служби управління на транспорті МВС Росії у ЦФО.

"За попередньою інформацією, близько 01.00 в аеропорту приземлився літак, що виконував рейс з Ріміні (Італія). Під час повторного огляду на шасі були виявлені патьоки, потім у самому шасі було знайдено тіло чоловіка", - сказав співрозмовник агентства.

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За його словами, особа загиблого встановлюється. На місці працює слідчо-оперативна група.