Два літаки зіткнулися в небі США

Два невеликі літаки Cessna 172 зіткнулися в небі на півдні Каліфорнії, пілот одного з них загинув, друге повітряне судно здійснило аварійну посадку, повідомляєРІА "Новости" з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес.

Зіткнення сталося на висоті близько 3,5 тисячі футів (більше 1 кілометра) над гірським масивом. Пілот одного з повітряних суден, який перебував на борту один, не зміг повернути контроль над літаком і розбився. Другий літак здійснив посадку на розташованому поблизу полі для гольфу. Троє людей, що знаходилися на борту, отримали легкі поранення. Очевидці повідомили, що при посадці літак зачепив дерево, розвернувся на 180 градусів, але посадка виявилася напрочуд м'якою.

Федеральне агентство цивільної авіації США (FAA) веде розслідування інциденту.