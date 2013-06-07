У Франції горіла АЕС
21:14, 07 червня 2013Світ
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На французькій АЕС "Каттеном" гасили пожежу.
У Франції горіла АЕС
Загоряння було швидко ліквідовано, але через нього утворилося багато диму.
Інцидент стався на атомній станції в північно-східній частині країни, - повідомляє Росбалт.
Відзначається, що полум'я не дісталося до ядерних установок - пожежа виникла на території, де розміщується турбіна і генератор.
НП не матиме ніяких наслідків для населення, заявили в дирекції АЕС.
Всього на електростанції чотири енергоблоки, побудованих між 1979 і 1991 роками. В результаті події один з блоків був тимчасово відключений.
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