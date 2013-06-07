​​У Франції горіла АЕС

Загоряння було швидко ліквідовано, але через нього утворилося багато диму.

Інцидент стався на атомній станції в північно-східній частині країни, - повідомляє Росбалт.

Відзначається, що полум'я не дісталося до ядерних установок - пожежа виникла на території, де розміщується турбіна і генератор.

НП не матиме ніяких наслідків для населення, заявили в дирекції АЕС.

Всього на електростанції чотири енергоблоки, побудованих між 1979 і 1991 роками. В результаті події один з блоків був тимчасово відключений.