Google, Facebook і Microsoft хочуть розповісти про свою співпрацю з ЦРУ

На такий крок вони пішли на тлі нещодавнього повідомленнямипро те, що влада США отримала прямий доступ до серверів дев'яти найбільших американських технологічних компаній, включно з Google і Apple.

Представники Google заявили, що це "неправда", але додали, що заборона розкривати подібну інформацію "підливає масла у вогонь спекуляцій".

Водночас, влада Сполучених Штатів підтвердила існування програми збору інформації про користувачів.

Головний юрист Google Девід Драммонд написав запит на ім'я американського генпрокурора з проханням опублікувати "точне число запитів, що стосувалися національної безпеки, у тому числі інформації у відповідності з федеральним законом про розвідувальну діяльність за кордоном (FISA)".

"Компанії Google нічого приховувати", - додав він.

У заяві Microsoft йдеться, що "більша прозорість щодо загального числа і масштабів національних запитів, які стосуються безпеки, в тому числі і запитів відповідно до закону FISA, допомогла б суспільству зрозуміти і обговорити ці важливі проблеми".

А в Facebook заявили, що компанія є лідером на ринку соціальних мереж і тому хотіла б надати "повну картину урядових запитів, які ми отримали, і як ми на них відреагували".

Секрети Prism

Минулого тижня, спираючись на отриману від колишнього співробітника ЦРУ Едварда Сноудена інформацію, газети Guardian і Washington Post повідомили, що американські спецслужби отримали доступ до даних про мільйони телефонних дзвінків, а також до серверів найбільших інтернет-компаній.

Згідно з Guardian, пан Сноуден був співробітником технічних служб ЦРУ, а нині працює в консалтинговій компанії Booz Allen Hamilton. Його ім'я, як зазначає газета, розкрили на прохання самого Едварда Сноудена.

Влада США наполягає, що за місцевими законами збір інформації не заборонений законодавством. Окрім того, адміністрація президента Барака Обами почала розслідування з метою з'ясувати, чи не є розкриття секретної інформації паном Сноуденом злочином.

Як пише преса, секретна програма спецслужб називається Prism.

Вона, імовірно, дозволяє ФБР і Національному агентству безпеки отримувати доступ до електронної пошти, листування в веб-чатах та інших комунікацій.

Ці дані використовують для виявлення іноземних громадян, яких підозрюють у терористичній діяльності і шпигунстві.

Усі американські інтернет-компанії заперечують передачу даних своїх серверів уряду.

ВВС Україна