Путіна запросили на розкопки, пообіцявши дати дитячий совочок

Лауреати держпремій, які в День незалежності Росії отримали з рук президента РФ нагороди, запросили главу російської держави в експедицію зі спостереження за тваринами і на розкопки в Денисовій печері в 2014 році, пообіцявши видати совочок.

Вручення держпремій проходить в Кремлі, - передає РІА Новости. "10 років тому, коли Ви мені вручали орден, я звернувся до Вас з одним проханням. Я просив Вас відвідати розкопки на Алтаї ... Користуючись нагодою, я знову звертаюся до Вас з проханням на майбутній рік відвідати розкопки в Денисовій печері, тим більше, він став одним з найвідоміших археологічних об'єктів у світі. Велику лопату для розкопок ми Вам не дамо, а дамо маленький совочок, яким граються дітлахи в пісочниці. Це я Вам обіцяю ", - сказав директор Інституту археології та етнографії СО РАН академік Анатолій Дерев'янко .

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Інший лауреат - директор Інституту проблем екології та еволюції ім. А. Н. Северцова РАН Дмитро Павлов запросив Путіна в експедицію. "Я хотів би Володимира Володимировича запросити знову в нашу експедицію, в якій він бував не раз, і взяти участь у міченні тварин, зі спостереження за цими тваринами", - зазначив Павлов.