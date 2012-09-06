Путін політав із журавлями (фото)

Президент Росії Володимир Путін взяв участь в експерименті, що проводиться російськими орнітологами в рамках проекту "Політ надії" щодо порятунку рідкісного виду журавля, - стерхів, які знаходяться під загрозою зникнення.

Як повідомляє РІА «Новости», дорогою на саміт АТЕС до Владивостока В.Путін прилетів у Салехард, звідки на вертольоті дістався до орнітологічної станції "Кушеват". Там він поспілкувався з членами науково-дослідної експедиції "Політ надії" і взяв участь в одному з експериментів, мета якого - показати вирощеним в розпліднику стерхам маршрут перельоту. Перебуваючи за штурвалом мотодельтаплана, який птахи приймають за свого ватажка, В.Путін зробив три польоти - перший ознайомлювальний, а два інших - з птахами.

Після того, як журавлів випустили з вольєрів і вони вперше злетіли, слідом за дельтапланом прилаштувався тільки один стерх. Пізніше в розмові з журналістами в.Путін пояснив, що під час цього польоту був сильний вітер, а в дельтаплана була дуже висока швидкість, тому птахи не справлялися. Другий політ із журавлями пройшов успішно - у хвості дельтаплана прилаштувалися п'ять птахів, і хоча після кількох кругів залишилося тільки двоє, вони летіли ще хвилин 15, упевнено тримаючись і ловивши повітряні потоки.

В.Путін розповів, що задоволений експериментом, що відбувся, і реалізацією інших раніше розпочатих програм по збереженню рідкісних видів тварин.

"Полегшення присутнє від того, що все вдалося", - сказав Президент, ділячись з журналістами своїми враженнями від експерименту. Він зазначив, що птахи добре трималися. "До крила підходили справа, зліва, гарні такі, і відчуття приємне", - додав В.Путін.

Проект "Політ надії" припускає проведення вирощених в розпліднику пташенят стерха з гнізд у Ямало-Ненецькому автономному окрузі через Західний Сибір і Казахстан на південь Узбекистану, де вперше в світі створюється альтернативна зимівля цих птахів.

Фото прес-служби президента РФ