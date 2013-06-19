Більша частина Праги залишилася без електрики через вибухи

Сталося кілька вибухів, над розподільною підстанцією видно пасма чорного диму і полум'я заввишки кілька метрів.

"На даний момент можу підтвердити, що в районі Кунратіцкого лісу стався вибух на кількох трансформаторних підстанціях. На місці події перебувають всі рятувальні служби. Поки ми не знаємо, чи є поранені", - сказала прес-секретар празької поліції Єва Кропачова.

РІА "Новости" з посиланням на портал IDnes.cz повідомляє, що електроенергії немає у столичних районах Ходов, Розтили, Кунратіце в південній частині Праги, а також в центральних районах чеської столиці - Вршовицях і Виногради.