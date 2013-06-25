У Польщі піймали винуватця переполоху у держустановах

Польська поліція провела перше затримання у зв'язку з розсилкою неправдивих повідомлень про мінування двох десятків державних установ.

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Як повідомляє Лента.ру з посиланням на TVN24, за словами міністра МВС Польщі Бартоломея Сенкевича, операція пройшла у місті Хшанув на півдні країни.

Як сказав Сенкевич, незабаром за першим затриманням можуть з’явитися й інші. «Ми думаємо, що ми на вірному шляху. Сподіваюся, що незабаром злочинці будуть знайдені і покарані», - сказав міністр. При цьому він підкреслив, що затриманий, ім'я якого не розголошується, поки що не одержав навіть статусу підозрюваного.

Пошуками зловмисників, які розіслали по всій країні листи з повідомленнями про нібито закладені бомби, займається спеціальна група МВС. За місцевими законами, за неправдиві повідомлення про мінування злочинці можуть одержати до восьми років ув’язнення.

Сьогодні вранці десятки держустанов у Варшаві, Гданську, Кракові, Катовіце й інших містах Польщі одержали електронні листи, у яких йшлося про бомби, нібито закладені у судах, лікарнях і прокуратурах. В результаті поліція була вимушена провести великомасштабну операцію з одночасної евакуації 2,5 тис. чоловік.

Сапери, що оглянули будівлі, ніяких слідів вибухівки в них не знайшли.