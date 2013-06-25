У Польщі через фальшиву тривогу евакуйовали 2,5 тисячі людей

За даними польського Міністерства внутрішніх справ, загалом із кількох десятків будинків евакуйовано 2,5 тисячі людей, повідомляє Радіо Свобода.

Тривога здійнялася після того, як у понад двадцяти польських установах отримали електронного листа з інформацією про підкладену в будинок бомбу. За словами Маріуша Соколовського, речника головної комендатури поліції, правоохоронці зобов’язані реагувати на такі сигнали, тож вони вирішили евакуювати людей.

Соколовський каже, що сигнали про загрозу масовими терактами виявилися фальшивими. На даний момент, говорить він, поліція, Агентство внутрішньої безпеки та Центральне бюро розслідувань шукають невідомого зловмисника, який розсилав листи про підкладені бомби.