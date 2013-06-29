Мандела перебуває в критичному, але стабільному стані - президент ПАР

"Він залишається в критичному стані, але його стан стабільний. Поки що нічого не змінилося. Але ми сподіваємося, що ситуація покращиться. Лікарі роблять все можливе. Ми сподіваємося, що йому буде краще. Ми сподіваємося, що він дуже скоро вийде з лікарні", - сказав Зума на спільній прес-конференції з Президентом США Бараком Обамою, передає РІА Новости.

Президент США, у свою чергу, запевнив, що він сам, всі американці і весь світ підтримують Манделу. За його словами, боротьба екс-Президента ПАР з апартеїдом стала "особистим натхненням" для нього і натхненням для всього світу.

Раніше представники Адміністрації США повідомили ЗМІ, що Обама і його дружина Мішель збираються зустрітися з родиною Мандели, але не побачаться з ним самим.

На початку червня Мандела потрапив до госпіталю в Преторії з рецидивом легеневої інфекції. Кілька днів тому його стан став критичним, хоч потім значно покращився. Відомий борець проти режиму апартеїду, він провів у в'язниці 27 років. У травні 1994 року Мандела став першим чорношкірим Президентом ПАР і керував державою до червня 1999 року. В 1993 році його було нагороджено Нобелівською премією миру.