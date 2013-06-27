Стан Нельсона Мандели критичний

Про крайнє погіршення стану Мандели зявила його старша дочка Маказіве, повідомляє РІА Новости з посиланням на Франс Прес.

"Все може трапитися в будь-який момент", - сказала вона.

Мандела на початку червня потрапив в госпіталь у Преторії з рецидивом легеневої інфекції. Раніше в четвер представник адміністрації чинного президента країни Джейкоба Зуми повідомив ЗМІ, що його стан погіршився за минулі дві доби.