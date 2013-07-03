Армія та поліція займають околиці площі Тахрір

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на новинний інтернет-портал "Аль-Ахрам".

Військовики та поліцейські розташувалися на всіх вулицях і мостах навколо площі.

У той же час комітети самооборони Тахрір звернулися до учасників спрямованої проти правління президента-ісламіста Мухаммеда Мурсі акції на площі "Тамарруд" (Бунт), з проханням припинити використання петард і феєрверків, які в умовах зростання напруги можуть викликати паніку і тисняву.

Напередодні внаслідок збройних сутичок сил безпеки з прихильниками Мурсі поблизу Каїрського університету загинуло 16 і постраждало близько 200 осіб. Ще семеро людей загинули в сутичках прихильників і противників чинної влади в різних провінціях країни.

Також раніше демонстранти Тахрір звернулися до силовиків з проханням забезпечити безпеку протестувальників, оскільки неодноразово з'являлася інформація про підготовку на площі провокацій.

У середу закінчується ультиматум, наданий командуванням збройних сил Єгипту політикам країни для врегулювання кризи та виконання вимог народу. В іншому разі, армія пообіцяла почати реалізацію власного плану по виходу з кризи, який, за наявною інформацією, може передбачати зміни в конституції, розпуск уряду і дострокові президентські вибори. За даними низки єгипетських ЗМІ, в ніч на середу військовики вже взяли під свій контроль низку стратегічних об'єктів у країні.