16 людей загинули в зіткненнях біля Каїрського університету

04:22, 03 липня 2013
Світ
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16 людей загинули і понад 200 отримали поранення в сутичках у Каїрського університету.

Про це повідомляє телеканал ''Аль-Арабія'' з посиланням на джерело в єгипетському МОЗ.

Щоб роз'єднати протиборчі сторони, до університетського комплексу прибула бронетехніка збройних сил країни.

У вівторок до головного будинку університету на акцію на підтримку президента Мухаммеда Мурсі вийшли десятки тисяч його прихильників-ісламістів.

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