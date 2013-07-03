16 людей загинули в зіткненнях біля Каїрського університету
04:22, 03 липня 2013Світ
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16 людей загинули і понад 200 отримали поранення в сутичках у Каїрського університету.
Про це повідомляє телеканал ''Аль-Арабія'' з посиланням на джерело в єгипетському МОЗ.
Щоб роз'єднати протиборчі сторони, до університетського комплексу прибула бронетехніка збройних сил країни.
У вівторок до головного будинку університету на акцію на підтримку президента Мухаммеда Мурсі вийшли десятки тисяч його прихильників-ісламістів.
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