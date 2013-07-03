16 людей загинули в зіткненнях біля Каїрського університету

Про це повідомляє телеканал ''Аль-Арабія'' з посиланням на джерело в єгипетському МОЗ.

Щоб роз'єднати протиборчі сторони, до університетського комплексу прибула бронетехніка збройних сил країни.

У вівторок до головного будинку університету на акцію на підтримку президента Мухаммеда Мурсі вийшли десятки тисяч його прихильників-ісламістів.