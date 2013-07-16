У Мексиці заарештували голову одного з найпотужніших наркокартелів

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на мексиканські ЗМІ.

"Рано вранці в понеділок (за місцевим часом) був затриманий 40-річний Тревіньо, на арешт якого раніше було видано вже сім ордерів, він звинувачується в причетності до організованої злочинності, вбивств, відмивання незаконних грошових коштів ...", - заявив на прес -конференції офіційний представник кабінету безпеки при уряді Мексики Едуардо Санчес.

За його словами, Z-40 також причетний до викрадення та вбивства в Тамауліпас 265 мігрантів.

За словами Санчеса, лідер "Лос-Сетас" був затриманий в районі міста Нуево-Ларедо разом ще з двома людьми в момент, коли їхав на автомобілі. Морська піхота, яка заарештувала злочинця, задіяла для його локалізації і впіймання вертоліт. Ватажка "Лос-Сетас" супроводжували скарбник і охоронець. Операція минула без єдиного пострілу, в автомобілі бандитів було знайдено 2 мільйони доларів і вісім автоматів.

Влада Мексики раніше оголосила нагороду за інформацію про місце перебування Тревіньо в 30 мільйонів песо (близько 2,4 мільйона доларів), ще 5 мільйонів доларів за його упіймання пропонували США.

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Експерти відзначають, що арешт Z-40 став поки найсильнішим ударом по наркомафії, завданим за адміністрації президента Енріке Пеньї Ньєто.

Тревіньо зайняв керівне становище в "Лос-Сетас" після загибелі іншого лідера картелю Еріберто Ласкано, убитого в жовтні 2012 року в перестрілці з морськими піхотинцями в штаті Коауїла. До цього між двома ватажками стався розкол.

За підсумками 2011 року "Лос-Сетас" став лідером кримінального світу Мексики, зараз картель контролює злочинні угруповання в 16 штатах (з 31) і у федеральному окрузі Мехіко. Картель був сформований з числа екс-співробітників елітних армійських підрозділів.