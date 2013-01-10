Українського туриста вбили в Мексиці

За даними правоохоронних органів, його могли вбити через велику суму готівкою, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцеві видання.

За інформацією прокуратури Юкатана, тіло 25-річного Олександра Батичко (Oleksandr Batychko) із слідами насильства виявлено в орендованій ним машині на одній з доріг. Поліції вдалося з'ясувати, що молодий чоловік взяв автомобіль наприкінці грудня, щоб проїхати кілька археологічних зон. За оренду він заплатив готівкою, а в його сумці службовці фірми помітили велику суму грошей.

Батичко приїхав до Мексики на відпочинок і зупинився в Плайя-дель-Кармен в сусідньому з Юкатаном штаті Кінтана-Роо, де й орендував машину.

Поліція з'ясовує обставини загибелі громадянина України. Одна з основних версій - напад з метою пограбування, оскільки велика сума грошей убитого зникла.