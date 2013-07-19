Росія занепокоєна біологічною діяльністю Міноборони США

Як повідомляє РІА Новости, коментар з'явився у зв'язку з публікацією американським держдепом доповіді "Про дотримання міжнародних угод у галузі контролю над озброєннями, нерозповсюдження і роззброєння за 2012 рік".

У МЗС РФ відзначили, що в доповіді "знову ставиться під сумнів дотримання Росією зобов'язань по Конвенції про заборону біологічної і токсинної зброї (КБТЗ)".

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"Докази, як завжди, не наводяться. Тим часом, американські заклопотаності можна було б давно і повністю усунути, якби США не блокували створення верифікаційного механізму в рамках КБТЗ. Такий механізм дозволив би також зняти багато питань, наявні до самих США у зв'язку з залученістю низки американських організацій в масштабну біологічну діяльність подвійного застосування. Як відомо, результати такого роду діяльності можуть бути використані в суперечать статті I КБТЗ цілях ", - повідомили в МЗС РФ.

"Крім того, немає документального підтвердження, що всі об'єкти, що знаходяться під юрисдикцією або контролем США, раніше брали участь у військових біологічних програмах, знищені або перепрофільовані на мирні цілі відповідно до статті II КБТЗ. Серйозну заклопотаність у нас викликає і біологічна діяльність Міноборони США поблизу російських кордонів ", - повідомили в департаменті інформації і друку російського зовнішньополітичного відомства.