Росія проводить наймасштабніші в пострадянській історії військові навчання

Як повідомили УНІАН в Управлінні інформації Міноборони Росії, перевірка почалася відповідно до доручення Президента РФ Володимира Путіна.

«Загальна чисельність військ, яку залучено до перевірки бойової готовності, становить понад 80 тис. військовослужбовців, близько 1 тис. танків і бойових броньованих машин, 130 літаків і вертольотів дальньої, військово-транспортної, винищувальної, бомбардувальної і армійської авіації, а також 70 кораблів і суден Військово-Морського флоту», - зазначається у повідомленні.

На тему: В Одесі розпочалися військово-морські навчання серії «Сі-Бриз»

Наголошується, що бойова готовність перевіряється в об`єднанням, з`єднаннях і військових частинах Центрального і Східного військових округів, Тихоокеанського флоту, а також Дальньої і Військово-транспортної авіації ВПС Росії.

Під час перевірки бойової готовності буде перевірено мобільність з`єднань і їх здатність здійснити оперативне перекидання на відстань понад 3 тис. кілометрів, для чого сплановано перекидання військ залізничним і морським транспортом, а також літаками військово-транспортної авіації.

Заходи проводяться у суворій відповідності з раніше прийнятими зобов`язаннями щодо інших держав і не спрямовані проти чиїхось інтересів, наголошується у повідомленні.

Раптову комплексну перевірку військ (сил) Східного військового округу буде проведено протягом тижня, завершиться вона 20 липня.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня Путін у рамках військових навчань привів війська на Сході Росії у повну бойову готовність.