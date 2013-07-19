МЗС РФ вважає некоректними заяви Президента Румунії

Про це йдеться у коментарі заступника директора Департаменту інформації і преси МЗС Росії М.Захарової, розміщеному на офіційному сайті російського зовнішньополітичного відомства.

«У Москві із здивуванням ознайомилися з деякими тезами з інтерв'ю Президента Румунії Бесеску румунським ЗМІ 16 липня, що стосуються придністровського врегулювання і відносин Росії з Молдовою. Бесеску, зокрема, поставив під питання щирість офіційних російських представників, які виступають за міцне і життєздатне врегулювання придністровської проблеми», - йдеться у коментарі.

«Такі випади вважаємо некоректними і безпідставними, - зазначає Захарова. - Позиція Росії послідовна і добре відома. Ми продовжуємо сумлінно, неупереджено і транспарентно виконувати місію посередника у переговорному процесі Кишинева і Тирасполя і гаранта майбутніх домовленостей у розв’язанні конфлікту, на які сторонам належить вийти. Росія виступає за вироблення особливого, надійно гарантованого статусу Придністров'я у складі Республіки Молдова при повазі її територіальної цілісності і державного суверенітету».

Принцип невтручання у внутрішні справи залишається наріжним каменем у наших відносинах з Республікою Молдова, наголошує представник МЗС Росії. У Москві твердо розраховують на подальший еволюційний розвиток політичних процесів у Молдові без тиску ззовні на основі демократичних принципів, міжетнічної згоди і збалансованої зовнішньої політики, зазначається у коментарі.