Інтерпол відмовив Росії в пошуку лідера кампанії справедливості для Магнітського

Генеральний секретаріат Інтерполу зробив офіційну заяву, повідомивши, що структури Інтерполу не можуть бути використані для арешту Вільяма Браудера, оскільки такі дії суперечать основоположним принципам цієї міжнародної організації.

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"Вся інформація, що відноситься до запиту про арешт пана Браудера вже видалена з баз даних Інтерполу, і всі країни-члени Інтерполу проінформовані відповідним чином", - йдеться далі в офіційній заяві Інтерполу.

Рішення Генерального секретаріату Інтерполу надійшло у відповідь на запит російського МВС про розшук Вільяма Браудера - підданого Великої Британії і лідера міжнародної кампанії справедливості для Сергія Магнітського, який виступає за санкції щодо російських чиновників, причетних до корупції і загибелі 37-річного юриста в російському СІЗО.

Запит МВС стосовно Вільяма Браудера був направлений в Інтерпол з метою його розшуку, арешту і екстрадиції до Росії. У заяві Генерального секретаріату Інтерполу підкреслюється, що переслідування Вільяма Браудера в Росії носить переважно політичний характер, і на цій підставі Комісія Інтерполу ще у травні цього року повідомила Росію про відмову сприяти в його переслідування та видалила всі російські запити з інформаційної системи Інтерполу.