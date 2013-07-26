Інтерпол відмовив Росії в пошуку лідера кампанії справедливості для Магнітського
Всю інформацію, що відноситься до запиту про арешт Браудера видалили з баз даних Інтерполу.
Генеральний секретаріат Інтерполу зробив офіційну заяву, повідомивши, що структури Інтерполу не можуть бути використані для арешту Вільяма Браудера, оскільки такі дії суперечать основоположним принципам цієї міжнародної організації.
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"Вся інформація, що відноситься до запиту про арешт пана Браудера вже видалена з баз даних Інтерполу, і всі країни-члени Інтерполу проінформовані відповідним чином", - йдеться далі в офіційній заяві Інтерполу.
Рішення Генерального секретаріату Інтерполу надійшло у відповідь на запит російського МВС про розшук Вільяма Браудера - підданого Великої Британії і лідера міжнародної кампанії справедливості для Сергія Магнітського, який виступає за санкції щодо російських чиновників, причетних до корупції і загибелі 37-річного юриста в російському СІЗО.
Запит МВС стосовно Вільяма Браудера був направлений в Інтерпол з метою його розшуку, арешту і екстрадиції до Росії. У заяві Генерального секретаріату Інтерполу підкреслюється, що переслідування Вільяма Браудера в Росії носить переважно політичний характер, і на цій підставі Комісія Інтерполу ще у травні цього року повідомила Росію про відмову сприяти в його переслідування та видалила всі російські запити з інформаційної системи Інтерполу.