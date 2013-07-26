Медведєв дозволив розганятися в Росії до 130 км/год

Прем'єр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову про внесення низки змін до правил дорожнього руху, повідомляє РІА Новости.

Зокрема, нові зміни дозволяють збільшити швидкість руху на дорогах, якщо це дозволяють зробити дорожні умови. Тепер власники або власники автодоріг можуть підвищувати швидкість для окремих видів транспорту - до 130 км/год на автомагістралях і до 110 км/год на дорогах для автомобілів.

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Поправки також виключають можливість зупинки і стоянки транспортних засобів, що не перевозять пасажирів за регулярним маршрутом, в місцях стоянки маршрутних транспортних засобів або легкових таксі. Нові знаки додаткової інформації "Крім виду транспортних засобів" тепер можуть використовуватися для обмеження зупинки в місцях стоянки маршрутного транспорту або таксі.