У Чехії зміняться і уряд, і парламент

Недовіру призначеному місяць тому уряду висловили 100 з 200 присутніх на голосуванні членів парламенту, тоді як на підтримку кабінету міністрів виступили 93 члени парламенту. 7 парламентаріїв були відсутні.

Серед тих, хто висловив довіру уряду виявилися члени соціал-демократичної та комуністичної партій, а також депутати від партії «Справи громадські».

Недовіру кабінету міністрів висловили парламентарі від колишньої правлячої коаліції, до якої входять Громадянська демократична партія, ТОП 09 та LIDEM.

Після оголошення результатів голосування лідери парламентських партій заявили про необхідність термінової парламентської сесії для обговорення саморозпуску і дострокових парламентських виборів.

До проведення дострокових виборів міністри залишаться виконуючими обов'язки.

ТОР 09 пропонує провести позачергове засідання Палати депутатів, проголосувати за саморозпуск, скорочення строку депутатських повноважень і проведення дострокових виборів до Палати депутатів.

Згідно з чинною конституцією Чехії, президент країни після саморозпуску парламенту оголошує дату дострокових виборів.

Чеські політики вважають, що дострокові парламентські вибори могли б відбутися вже наприкінці жовтня. Тоді новий парламент зміг би вчасно затвердити бюджет на 2014 рік.