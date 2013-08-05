Замок Дракули в Румунії приніс власникам більше мільйона євро прибутку

Замок щорічно відвідують близько 500 тис. туристів, більшість з яких іноземці. Серед них такі знаменитості, як Кевін Костнер, Ніколас Кейдж, Кьюба Гудінг-молодший та інші. Іншою значною статтею прибутку є доходи від проведення в замку зйомок фільмів, романтичних вечерь і весіль.

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Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на румунське видання Studentie, замок належить королівській династії Габсбургів.

Бран було побудовано в XV столітті біля міста Брашова. Румунський князь Влад Цепеш, який став прототипом Дракули, зупинявся в ньому лише один раз, але роман «Дракула» Брема Стокера, що вийшов в 1898 році, безпосередньо пов'язав замок із вампірами.

Раніше будівля була власністю Румунської держави, але в 2006 році була повернута династії Габсбургів, адвокати яких довели, що вона побудована на гроші королівської сім'ї. Замок Бран посідає друге місце в рейтингу найдорожчої нерухомості Forbes і оцінюється в 140 млн. доларів.