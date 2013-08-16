В Індії водолази знайшли перші тіла загиблих на підводному човні моряків

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал NDTV.

Близько опівночі 14 серпня на борту побудованої в Росії "Сіндуракшак" стався несильний вибух, а після цього - два дуже потужні, які було чути майже у всій південній частині Мумбаї. Виникла сильна пожежа, на гасіння якої пішло кілька годин, було задіяно не менше 10 пожежних машин. Підводний човен затонув на місці стоянки, наразі лише його частина перебуває над поверхнею води.

Головком ВМС адмірал Д.К. Джоші фактично підтвердив, що загинули 18 членів екіпажу, що перебували у момент аварії на борту човна, - він заявив, що "потрібно готуватися до гіршого". Вже оприлюднено імена цих людей. Кілька людей були госпіталізовані - поки не ясно, чи були вони моряками з підводного човна.

Створено комісію для розслідування події. Прем'єр-міністр Манмохан Сінгх назвав загибель підводного човна "найбільшою трагедією нашого часу". Джерело в російському військово-промисловому комплексі повідомило агентству, що "Сіндуракшак", швидше за все, не підлягає ремонту та відновленню. Розглядаються різні версії трагедії - зокрема, місцеві ЗМІ повідомляли, що вибух міг статися під час зарядки акумуляторних батарей або завантаження ракет. Версія саботажу або теракту вважається малоймовірною.

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Роботи на човні просуваються дуже повільно - водолазам заважає вкрай погана видимість під водою. Крім того, доступ до низки відсіків досі неможливий, так як деякі люки всередині човна були деформовані вибухами. У четвер водолазам вдалося відкрити головний люк субмарини. За допомогою потужних насосів ведеться відкачка води.

Як повідомляє в п'ятницю газета DNA, індійська сторона має намір звернутися до однієї з сінгапурських компаній з проханням допомогти в підйомі човна на поверхню. За даними джерела, флот сам не може зробити це, процес підйому займе "значний час".