Міноборони Індії: Весь екіпаж підводного човна, що вибухнув, загинув

Міністр оборони Індії Аракапарамбіл Курієн Ентоні заявив, що члени екіпажа підводного човна «Синдуракшак», що вибухнув і затонув у порту Мумбаї, мертві.

Як повідомляє Газета.ru з посиланням на Reuters, міністр назвав подію «найбільшою трагедією за останній час».

Раніше повідомлялося, що на підводному човні «Синдуракшак» перебувало 18 осіб.

За попередніми даними, вибух стався у відсіку озброєння, де зберігалися торпеди і ракети CLUB-S, після пожежі боєприпаси детонували.

Як відомо, в порту Мумбаї перебуває російська робоча група центру судноремонту «Зірочка», яка займалася техобслуговуванням «Синдуракшак», виробленого в Росії. Представники «Зірочки» вже заявили, що членів цієї команди не було на борту підводного човна на момент вибуху.