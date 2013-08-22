Через загрозу грипу в Італії знищили понад півмільйона курей

В Італії вперше за останні вісім років зафіксовано спалах пташиного грипу. Вогнище розташовується в області Емілія-Романья, на північному сході країни.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, півмільйона курей знищено на птахофермі в околицях Мордано (провінція Равенна). За кілька днів до того аналогічну "зачистку" було проведено на фермі в Остеллато (район Феррари), де було забито 128 тисяч несучок. Обидва господарства належать одній фірмі-виробникові "Сан Паоло".

Посилено ветеринарний контроль на місцях, проведено дезинфекцію, оголошено карантин в радіусі 10 км навколо підприємств.

Йдеться про вірус H7 типу А, повідомляють експерти Національного зоопрофілактичного інституту. Відомості підтверджені міністерствами охорони здоров'я і сільського господарства Італії і їх передано відповідним інстанціям Євросоюзу. Наголошується на оперативності вжитих заходів і особливо на тому факті, що випадків зараження людей не помічено. Створено міжвідомчу комісію.

За даними фахівців, основним джерелом інфікування людей вірусом може бути тісний контакт з мертвою або хворою птицею, а також їх екскрементами. Важлива інформація для туристів: враховуючи, що ніде не було відмічено передачі вірусу від людини людині, поїздки в зони, де відбуваються спалахи хвороби серед свійської птиці, не становлять підвищеного ризику для людей, які здійснюють такі поїздки. Але це за умови, що вони не відвідують ринки живої птиці чи парного м'яса, ферми й інші місця, де може відбутися контакт з хворою птицею.