Президент Чехії підписав указ про розпуск парламенту і призначив дострокові вибори

Про це повідомила РІА Новости прес-секретар глави держави Гана Буріанова.

"Вибори до Палати депутатів парламенту Чехії відбудуться 25-26 жовтня 2013 року", - сказала Буріанова.

За її словами, указ Президента Чехії буде офіційно опубліковано сьогодні.

Як повідомлялося, Палата депутатів 20 серпня проголосувала за саморозпуск і дострокове припинення депутатських повноважень.

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Одним із головних каталізаторів на чеській політичній сцені стало призначення Президентом Чехії Мілошем Земаном новим прем'єр-міністром Іржі Руснока, кабінет якого не одержав 7 серпня вотуму довіри парламенту. Крім того, стало очевидно, що колишня правляча урядова коаліція трьох правих партій вже не мала 101 голосу, тобто більшості в парламенті. За саморозпуск парламенту тоді проголосували депутати від Чеської соціал-демократичної партії, Комуністичної партії Чехії й Моравії, правої партії ТОР 09, а також парламентарії від партії "Справи громадські".

Як відзначають місцеві аналітики, призначення дати виборів до Палати депутатів на 25-26 жовтня дасть можливість новому парламенту вчасно затвердити бюджет на 2014 рік.