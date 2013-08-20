Парламент Чехії саморозпустився

Депутати нижньої палати чеського парламенту проголосували за саморозпуск, повідомляє Радіо «Прага».

Йдеться про перший саморозпуск парламенту в історії Чехії.

Офіційно розпустить нижню палату чеський Президент Мілош Земан, він же оголосить про проведення позачергових виборів, але лише після того, як з цього приводу висловиться чеський Конституційний суд.

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Як повідомляв УНІАН, одним з головних каталізаторів на чеській політичній сцені стало призначення Президентом Чехії Земаном новим прем'єр-міністром Іржи Руснока, кабінет якого не одержав 7 серпня вотуму довіри парламенту. Крім того, стало очевидним, що колишня правляча урядова коаліція трьох правих партій вже не має 101 голосу, тобто більшості у парламенті.

Раніше в інтерв'ю газеті Halo noviny Земан заявив, що готовий призначити дострокові вибори палати депутатів чеського парламенту на 25-26 жовтня.