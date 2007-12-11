Президент Аргентини отримала символи влади з рук свого чоловіка (фото)

В Аргентині приведена до присяги нова Президент Крістіна Фернандес де КІРШНЕР, передає ПРАЙМ-ТАСС.

До обрання на цю посаду К.КІРШНЕР була сенатором і першою леді держави. Вона отримала жезл і перев`яз як символи президентської влади з рук свого чоловіка, глави держави Нестора КІРШНЕРА, котрий залишає цю посаду. Таким чином, наступні 4 роки вперше в історії південноамериканської республіки країну очолюватиме представниця прекрасної статі, обрана шляхом всенародного голосування.

У своєму першому зверненні до народу як Президент Крістіна Фернандес де КІРШНЕР пообіцяла "представляти інтереси всіх аргентинців". Вона підкреслила важливість продовжувати курс, розпочатий її чоловіком Н.КІРШНЕРОМ чотири з половиною роки тому, відзначивши його великі заслуги з виведення Аргентини з тяжкої соціально-економічної кризи в її історії. Одними зі своїх головних завдань вона вважає поліпшення якості життя громадян і забезпечення рівності всіх перед законом.