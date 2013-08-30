Washington Post назвала пріоритетні для американської розвідки країни

Про це пише в п'ятницю газета Washington Post з посиланням на розсекречені документи екс-співробітника спецслужб Едварда Сноудена, передає РІА Новости.

Серед пріоритетних іноземних мов для американських розвідників названі іспанська, французька, китайська, арабська, російська, німецька, корейська, фарсі та португальська.

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Так, згідно з опубліковаим кошторисом про виплати за додаткове знання мови, 2725 співробітників американської розвідки отримують надбавку за знання іспанської та 736 за знання російської мови. Додаткові виплати для більше 10 тисяч співробітників спецслужб, включаючи ФБР і ЦРУ, були закладені в бюджет витрат 2013 року. Точні суми бонусів, які фігурують в секретному розділі бюджетних витрат, видання не вказує.

Хоча уряд США з 2007 року публікує суму коштів, які щорічно виділяються спецслужбам, подробиці використання цих фондів досі не ставали надбанням громадськості.