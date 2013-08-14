Викриття Сноудена можуть посварити США з Бразилією

Про це повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на заяву глави МЗС Бразилії Антоніу Патріоти.

Уряд Бразилії звернувся до американської влади за офіційними роз'ясненнями в липні, після того, як видання O Globo опублікувало статтю, засновану на переданих бразильським журналістам екс-співробітником спецслужб США Едвардом Сноуденом даних. У публікації йшлося про те, що американське Агентство національної безпеки (АНБ) перехоплювало телефонні переговори та електронні повідомлення громадян Бразилії.

"Дії, що завдають шкоди суверенності, довірчим відносинам між країнами і обмежують особисті свободи ... повинні бути припинені", - цитує РІА Новости слова міністра закордонних справ, який раніше провів зустріч з держсекретарем США Джоном Керрі.

Якщо скандал не буде благополучно розв'язаний, то це "може кинути тінь недовіри" на відносини двох країн, додав Патріота.

Керрі заявив, що Бразилія отримає відповіді на всі її запитання, що стосуються програми стеження американських спецслужб.