Обама: Рада безпеки ООН "не здатна" вжити заходів щодо Сирії
22:09, 30 серпня 2013Світ
510 0
Президент США Барак Обама заявив у п'ятницю про "нездатність" Ради Безпеки ООН вжити заходів щодо Сирії, де, імовірно, застосовувалася хімічна зброя.
Обама пропонує знайти "багатостороннє" рішення щодо Сирії / Фото: article-3.com
За словами Обами, бездіяльність у цій ситуації буде означати безглуздість міжнародних норм. Президент зазначив, що США воліли б знайти "багатостороннє" рішення щодо Сирії.
На тему: США: Врегулювання в Сирії має бути політичним, через переговори
Про це повідомляє РІА Новости за інформацією Рейтер з посиланням на заяву Обами, зроблену під час виступу в п'ятницю.
Як повідомляв УНІАН, Барак Обама має намір проконсультуватися з конгресом перед прийняттям рішення про нанесення ударів по Сирії, заявив держсекретар США Джон Керрі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter