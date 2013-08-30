Обама: Рада безпеки ООН "не здатна" вжити заходів щодо Сирії

За словами Обами, бездіяльність у цій ситуації буде означати безглуздість міжнародних норм. Президент зазначив, що США воліли б знайти "багатостороннє" рішення щодо Сирії.

На тему: США: Врегулювання в Сирії має бути політичним, через переговори

Про це повідомляє РІА Новости за інформацією Рейтер з посиланням на заяву Обами, зроблену під час виступу в п'ятницю.

Як повідомляв УНІАН, Барак Обама має намір проконсультуватися з конгресом перед прийняттям рішення про нанесення ударів по Сирії, заявив держсекретар США Джон Керрі.