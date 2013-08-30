США: Врегулювання в Сирії має бути політичним, через переговори

"Президент ясно дав зрозуміти: будь-які дії, які ми зробимо, будуть обмеженими, щоб притягнути до відповідальності винних у кричущій хіматаці. У кінцевому ж рахунку, як ми віримо, врегулювання має бути політичним, через переговори", - сказав Керрі.

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Президент США Барак Обама має намір проконсультуватися з конгресом перед прийняттям рішення про нанесення ударів по Сирії, заявив також держсекретар США, повідомляє РІА «Новости».

"Обама попросив нас проконсультуватися (з конгресом) з приводу того, що ми знаємо про хіматаках під Дамаском. Я вважаю, що це правильне рішення для президента провести такі консультації перед тим як вирішити застосовувати військову силу і чи не застосовувати її", - заявив Керрі.

Він також додав, що американська розвідка має у своєму розпорядженні точні дані, звідки сирійські війська вели вогонь хімічними боєприпасами.

"Ми знаємо, звідки і в який час були запущені ракети, ми знаємо, куди вони потрапили", - заявив Керрі. За словами держсекретаря, ракети були випущені з території, контрольованої урядовими військами, і удари потрапили на територію, підконтрольну опозиції.

До того ж Керрі зазначив, що, за даними розвідки, сирійські війська три дні готувалися до застосування хімзброї під Дамаском.

Дані супутникової розвідки підтверджують, що хіматаку під Дамаском 21 серпня організували з підконтрольною режиму території, йдеться також у розсекреченій доповіді американської розвідки, опублікованій прес-службою Білого дому.

"Численні джерела розвідки вказують, що режим зробив хімічну атаку проти передмість Дамаску рано вранці 21 серпня. Дані супутників підтверджують , що атака була з контрольованого режимом території", - йдеться в доповіді.