Помер останній охоронець Гітлера і свідок його смерті Рохус Міш

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Associated Press.

Рохус Міш працював охоронцем Гітлера в 1940-1945 роках. Також він відповідав на дзвінки там, де перебував фюрер, і виконував різні його доручення, наприклад, як кур'єр. Він був присутній в бункері Гітлера 30 квітня 1945 року, коли фюрер і його дружина Єва Браун покінчили з собою. Міш та інші охоронці зайшли в кімнату незабаром після самогубства.

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Потім Міш був захоплений у полон радянськими військами і дев'ять років провів у в'язницях і таборах. У 1954 році йому дозволили повернутися на батьківщину. У Німеччині він утримував разом зі своєю дружиною невеликий магазин.

У 2008 році Міш опублікував мемуари про своє життя під назвою «Останній свідок. Я був телефоністом, кур'єром та охоронцем Гітлера». У Росії вийшла книга на основі його інтерв'ю французькому журналісту під назвою «Рохус Міш: Я був охоронцем Гітлера».