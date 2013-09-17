У Чехії в ДТП постраждали громадяни України

Як передає кореспондент УНІАН, по це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

За його інформацією, 14 вересня близько 10 години ранку на автошляху між населеними пунктами Вацлавов та Брунталь Морабсько-Сілезького краю сталася ДТП за участю громадян України. Автомобіль виїхав на зустрічну смугу руху, влетів у кювет і перевернувся. В результаті ДТП двоє пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості та були доставлені до лікарні у місті Острава.

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Водій автомобіля та інші пасажири не постраждали.

На сьогодні Консульством України встановлено контакти зі слідчим поліції Чеської Республіки, який проводив слідчі дії за фактом ДТП, та з лікарнею, де перебувають громадяни України.

Причини ДТП з’ясовуються.

Згадані громадяни України постійно проживають у місті Прага.