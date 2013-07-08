У ДТП в Чехії загинули двоє українців
20:42, 08 липня 2013Суспільство
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7 липня 2013 р., у результаті дорожньо-транспортної пригоди на швидкісній автомагістралі D 1 біля міста Вишков у Південно-Моравському краї (Чехія), загинули двоє громадян України.
ДТП в Чехії забрала життя двох громадян України / Фото : atn-trans.com
Про це повідомляє департамент інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.
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Загиблі громадяни мали дозвіл на довготривале перебування в Чеській Республіці.
Тіла загиблих будуть перевезені в Україну 9 липня 2013 р. Усі видатки покриває чеська страхова компанія.
Близькі родичі загиблих поінформовані.
Справа перебуває на особливому контролі МЗС та Консульства України в Брно.
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