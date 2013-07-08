У ДТП в Чехії загинули двоє українців

7 липня 2013 р., у результаті дорожньо-транспортної пригоди на швидкісній автомагістралі D 1 біля міста Вишков у Південно-Моравському краї (Чехія), загинули двоє громадян України.

Про це повідомляє департамент інформаційної політики Міністерства закордонних справ України. На тему: Внаслідок ДТП у Запоріжжі загинула людина, 21 особу госпіталізовано Загиблі громадяни мали дозвіл на довготривале перебування в Чеській Республіці. Тіла загиблих будуть перевезені в Україну 9 липня 2013 р. Усі видатки покриває чеська страхова компанія. Близькі родичі загиблих поінформовані. Справа перебуває на особливому контролі МЗС та Консульства України в Брно.

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