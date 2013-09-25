Жертвами землетрусу в Пакистані стали 327 осіб

Раніше повідомлялося про 246 жертв, пише РІА Новости. За даними Геологічної служби США, магнітуда землетрусу склала 7,7.

Cейсмологі повідомляють, що епіцентр підземних поштовхів знаходився на території провінції Белуджистан, в 66 кілометрах на північний схід міста Аваран, осередок землетрусу залягав на глибині 20 кілометрів. За землетрусом послідували чотири афтершоки, магнітуда найпотужнішого з яких склала 5,9.