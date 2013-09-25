Жертвами землетрусу в Пакистані стали 327 осіб
14:58, 25 вересня 2013Світ
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Жертвами потужного землетрусу, що стався у вівторок на південному заході Пакистану, стали 327 осіб, повідомляє в середу агентство Рейтер з посиланням на місцеву владу.
Магнітуда землетрусу склала 7,7 / Фото: thenation.com.pk
Раніше повідомлялося про 246 жертв, пише РІА Новости. За даними Геологічної служби США, магнітуда землетрусу склала 7,7.
Cейсмологі повідомляють, що епіцентр підземних поштовхів знаходився на території провінції Белуджистан, в 66 кілометрах на північний схід міста Аваран, осередок землетрусу залягав на глибині 20 кілометрів. За землетрусом послідували чотири афтершоки, магнітуда найпотужнішого з яких склала 5,9.
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