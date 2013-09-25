Кількість жертв землетрусу в Пакистані перевищила дві сотні
07:11, 25 вересня 2013Світ
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Кількість жертв потужного землетрусу магнітудою 7,7, що стався у вівторок в південно-західній пакистанській провінції Белуджистан, за останніми даними, склала 208 осіб.
Магнітуда землетрусу склала 7,7 балів
Раніше повідомлялося про 173 жертви, передає в середу РІА Новости за інформацією агентства Синьхуа.
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За даними Геологічної служби США, магнітуда землетрусу склала 7,7. За інформацією сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів знаходився на території провінції Белуджистан, в 66 кілометрах на північний схід міста Аваран, осередок землетрусу залягав на глибині 20 кілометрів. За землетрусом послідували чотири афтершоки, магнітуда найпотужнішого з яких склала 5,9.
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