Кількість жертв землетрусу в Пакистані перевищила дві сотні

Раніше повідомлялося про 173 жертви, передає в середу РІА Новости за інформацією агентства Синьхуа.

На тему: Кількість жертв землетрусу в Пакистані зросла до 45 осіб

За даними Геологічної служби США, магнітуда землетрусу склала 7,7. За інформацією сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів знаходився на території провінції Белуджистан, в 66 кілометрах на північний схід міста Аваран, осередок землетрусу залягав на глибині 20 кілометрів. За землетрусом послідували чотири афтершоки, магнітуда найпотужнішого з яких склала 5,9.