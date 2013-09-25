Експерти ООН з хімічної зброї повернулися до Дамаска

Група експертів ООН з хімічної зброї в середу повернулася до Дамаска, повідомляє агентство «Франс Прес». Група на чолі зі шведським професором Оке Селстромом перебувала в Сирії в другій половині серпня, щоб розслідувати заяви про застосування хімзброї в провінціях Алеппо і Ідліб.

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Після повідомлень про хіматаку 21 серпня під Дамаском експерти попрямували туди, а потім виїхали з країни для підготовки доповіді. Вони підтвердили, що під Дамаском були застосовані боєзаряди з отруйливим газом зарином, повідомляє РІА Новости.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав всі країни припинити поставки озброєнь як сирійській владі, так і опозиції.

На відкритті загальнополітичної дискусії у вівторок у Генеральній асамблеї ООН Пан Гі Мун заявив: "Нас навряд чи задовольнить знищення хімічних озброєнь, коли більш широкі військові дії руйнують Сирію". За його словами, найбільше жертв загинули від звичайних озброєнь. "Я закликаю всі країни зупинити підживлення кровопролиття і припинити поставки озброєнь всім сторонам".

За даними ООН, кількість жертв конфлікту в Сирії перевищує 100 тисяч чоловік.

Щодо хімічної зброї Пан Гі Мун закликав Дамаск виконати свої зобов'язання з конвенції із заборони хімічної зброї, до якої Сирія висловила готовність приєднатися. Цьому передувало розслідування застосування отруйливого газу зарин проти мирного населення 21 серпня під Дамаском. Експерти ООН встановили сам факт застосування хімзброї в Сирії, не встановлюючи відповідальних. Для цього буде потрібно нове розслідування.