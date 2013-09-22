Франція і США не надали доказів, що хімзброю в Сирії застосувала влада – Лавров

Про це керівник МЗС РФ Сергій Лавров заявив в інтерв'ю «Першому каналу», передає РІА «Новости».

Міністр відзначив, що Париж і Вашингтон звинуватили урядові війська в застосуванні 21 серпня у передмісті Дамаска отруйного газу ще до публікації доповіді інспекторів ООН з хімзброї, ґрунтуючись на власних даних.

«Франція і США не приховували, що їм не потрібний ніякий звіт. Задовго до того, як звіт був підготовлений, вони заявили, що їм давно все відомо і що їх розвіддані бездоганні, хоча нам вони їх до кінця так і не показали. А те, що вони нам показали, не переконує, що цей епізод пов'язаний із застосуванням режимом хімічної зброї», - сказав глава МЗС РФ.

Він також заявив, що західні країни мають намір довести свою перевагу в регіоні, а не розв‘язати проблему хімічної зброї в Сирії, відзначивши, що два роки тому західні країни поставили завдання змінити режим Башара Асада.

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«Тепер вони не можуть визнати, що вчергове помилилися: як вони помилилися з Лівією, розбомбивши країну і поставивши її на грань розвалу; як вони помилилися з Іраком, зробивши там те саме, ще й провівши наземну операцію і залишивши країну у важкому становищі, де щодня десятки людей гинуть від терактів», - сказав Лавров.

На його думку, західні країни прагнуть переконатися у власній перевазі, продемонструвати, що вони «замовлятимуть музику» на Близькому Сході.

«Їх, передовсім, цікавить доказ власної переваги. А зовсім не те завдання, яке рухає нами, - розв‘язати проблему хімічної зброї в Сирії. Якби вони керувалися саме цим, то не поводилися б так, як позиціонують, наприклад, в Раді Безпеки ООН», - наголосив Лавров.

Він відзначив, що деякі країни почали наполягати на ухваленні в Радбезі ООН резолюції із сьомого розділу Статуту ООН, що допускає застосування сили, ще до початку виконання російсько-американського плану з хімзброї в Сирії.

Крім того, Лавров заявив, що Москва наполягає на залученні опозиційних груп до процесу знищення хімічної зброї в Сирії.

«Рішення, що їх нині розробляються в ОЗХЗ (Організації із заборони хімзброї), припускають, що всі запаси сирійської хімічної зброї повинні бути поставлені під контроль і, зрештою, знищені», - сказав Лавров.

Лавров відзначив, що «коли наші західні партнери завчено стверджують, що зброя є тільки у режиму, тому тільки він міг її застосувати, а у опозиції ніякої хімічної зброї немає, вони лукавлять». Міністр додав, що «дані, які навели ізраїльтяни (бунтівники щонайменше двічі захоплювали райони, в яких розташовані склади з хімічною зброєю, і вона може бути у них в руках), на яких ви, зокрема, послалися, тому підтвердження».

«За нашими оцінками, висока вірогідність, що крім доморослих лабораторій, в яких бойовики намагаються зварити шкідливі і смертоносні відвари, дані, які надають ізраїльтяни, - правда», - вказав міністр.

«Під час роботі інспекторів ОЗХЗ з підготовки до взяття під контроль місць зберігання хімічної зброї необхідно, аби ті, хто фінансує і спонсорує опозиційні групи, зокрема й екстремістські, знайшли спосіб зажадати від них здати те, що було захоплене і підлягає знищенню, - відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї», - підсумував Лавров.

Як повідомляв УНІАН, конфлікт у Сирії між владою і опозицією триває з березня 2011 року. Сірійська влада заявляє, що протистоїть організованим діям добре озброєних і навчених місцевих бойовиків і найманців, підтримка яким надається з-за кордону.

Ситуація в Сирії загострилася після подій 21 серпня, коли, за даними американської розвідки, через застосування урядовими військами хімічної зброї загинули сотні людей. Влада Сирії неодноразово заявляла, що не застосовувала хімічної зброї, проте на Заході після цього відкрито заговорили про можливе втручання в сирійський конфлікт.