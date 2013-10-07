Тайфун вбив двох китайців, півмільйона осіб евакуйовано

Тайфун вдарив по південному сходу Китаю в понеділок з потужними вітрами і зливами, загинули дві людини, припинено подачу електроенергії, скасовано рейси поїздів, повідомляє журнал TIME.

Швидкість вітру сягнула 151 кілометрів на годину.

600 тис. осіб були евакуйовані, більшість з яких вивезли з зони ризику в неділю ввечері.

Тайфун обірвав лінії електропередач у регіоні. Щонайменше 27 авіарейсів з аеропорту Веньчжоу в провінції Чжецзян було скасовано.

Дві людини загинули у Веньчжоу, зокрема 55-річний чоловік, який намагався допомогти рибалці, що сів на мілину - в цей час чоловіка відірвало від пагорба і віднесло геть.

Як повідомляв УНІАН, у вересні від іншого тайфуну в Китаї загинули, щонайменше, 20 осіб.