Тайфун вбив двох китайців, півмільйона осіб евакуйовано
Скасовано рейси, лінії електропередач знищено.
Тайфун вдарив по південному сходу Китаю в понеділок з потужними вітрами і зливами, загинули дві людини, припинено подачу електроенергії, скасовано рейси поїздів, повідомляє журнал TIME.
Швидкість вітру сягнула 151 кілометрів на годину.
600 тис. осіб були евакуйовані, більшість з яких вивезли з зони ризику в неділю ввечері.
Тайфун обірвав лінії електропередач у регіоні. Щонайменше 27 авіарейсів з аеропорту Веньчжоу в провінції Чжецзян було скасовано.
Дві людини загинули у Веньчжоу, зокрема 55-річний чоловік, який намагався допомогти рибалці, що сів на мілину - в цей час чоловіка відірвало від пагорба і віднесло геть.
Як повідомляв УНІАН, у вересні від іншого тайфуну в Китаї загинули, щонайменше, 20 осіб.