У Китаї жертвами потужного тайфуну стали 20 осіб, десятки тисяч евакуйовано

Найбільша кількість загиблих проживала в міському окрузі Шаньвей на сході провінції Гуандун. Більшість з них потонули при підтопленнях або загинули під обвалами. У кількох районах країни був оголошений максимальний рівень тривоги. Більше 80 тисяч людей були евакуйовані.

Про це 23 вересня за інформацією Reuters повідомляє Lenta.ru.

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Тайфун викликав масові відключення електроенергії в прибережних районах Китаю: без світла через дії стихії залишилися близько 170 тисяч домогосподарств. У найбільшому аеропорту регіону, розташованому в Гонконзі, було скасовано більше 370 авіарейсів. Крім цього, у ряді регіонів скасували заняття в школах, а також призупинили роботу держпідприємств, не пов'язаних з наданням екстреної допомоги населенню.

Тайфун «Усагі», найсильніший шторм поточного року, до Китаю пройшов над територією північних Філіппін. Там стихія викликала масові порушення електропостачання, а також великі зсуви. Про жертви при цьому не повідомлялося.