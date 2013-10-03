На Землі розпочалася потужна магнітна буря

Корональна маса, викинута 29 і 30 вересня внаслідок розпаду волокна на невидимій стороні диска Сонця, вчора вночі досягла Землі, в результаті чого почалася магнітна буря.

За прогнозами фахівців, протягом однієї-двох діб Земля буде знаходитися в хмарі високошвидкісного (900 км/сек) сонячного вітру, відповідно, магнітне поле буде збуреним, повідомляє РІА Новості.

Напередодні показники приладів, що вимірюють магнітне поле планети, зафіксували, що норма перевищена більше, ніж в 5 разів. Перевищення норми може вплинути на самопочуття метеочутливих людей та осіб зі слабким здоров'ям. Особбливо поширеними реакціями на магнітні бурі є погіршення сну, погіршення емоційного стану, зміна артеріального тиску, аритмія та соматичні розлади.