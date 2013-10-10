Ассанж написав гнівного листа акторові, який зіграв його у фільмі про WikiLeaks

"Я думаю, Ви хороша людина, але я не думаю, що це хороший фільм. Я не думаю, що він буде позитивним для мене і для людей, за яких я турбуюся. Він заснований на брехливої ​​книзі, написаній кимось, хто хоче мстити мені і моїй організації ", - йдеться в листі Ассанжа, опублікованому в середу британською газетою Guardian.

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Разом з тим Ассанж висловив згоду зустрітися з Камбербетчем, відзначивши важливість зв'язків, що виникають між актором і тим, кого він грає. Ассанж повідомив, що бачив попередні роботи Камбербетча в кіно, які йому сподобалися, пише РІА Новости.

У січні цього року Ассанж вже критикував сценарій фільму "П'ята влада", звинувативши його творців у спотворенні фактів і антиіранської пропаганді. На думку засновника WikiLeaks, фільм провокує початок війни проти Ірану.

Ассанж в даний час перебуває на території Великобританії і ховається в посольстві Еквадору, де йому було надано політичний притулок. Британський верховний суд ухвалив екстрадувати Ассанжа до Швеції, влада країни звинувачує його в злочинах сексуального характеру. Сам засновник WikiLeaks побоюється, що його передадуть владі США, де йому може загрожувати страта.

Фільм "П'ята влада", знятий в цьому році творцем двох перших частин саги "Сутінки" Біллом Кондоном, вийде на екрани США 15 листопада. У фільмі, крім Бенедикта Камбербетча, задіяні британська актриса Лора Лінні, актори Ентоні Макі і Девід Тьюліс. У вересні фільм став відкриттям міжнародного кінофестивалю в канадському мегаполісі Торонто.