Ассанж написав гнівного листа акторові, який зіграв його у фільмі про WikiLeaks

03:24, 10 жовтня 2013
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Засновник скандального сайту WikiLeaks австралієць Джуліан Ассанж в черговий раз розкритикував присвячений цьому ресурсу фільм "П'ята влада" (Fifth Estate), написавши листа виконавцю головної ролі британському акторові Бенедикту Камбербетчу.

Ассанж вже критикував сценарій фільму

"Я думаю, Ви хороша людина, але я не думаю, що це хороший фільм. Я не думаю, що він буде позитивним для мене і для людей, за яких я турбуюся. Він заснований на брехливої ​​книзі, написаній кимось, хто хоче мстити мені і моїй організації ", - йдеться в листі Ассанжа, опублікованому в середу британською газетою Guardian.

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Разом з тим Ассанж висловив згоду зустрітися з Камбербетчем, відзначивши важливість зв'язків, що виникають між актором і тим, кого він грає. Ассанж повідомив, що бачив попередні роботи Камбербетча в кіно, які йому сподобалися, пише РІА Новости.

У січні цього року Ассанж вже критикував сценарій фільму "П'ята влада", звинувативши його творців у спотворенні фактів і антиіранської пропаганді. На думку засновника WikiLeaks, фільм провокує початок війни проти Ірану.

Ассанж в даний час перебуває на території Великобританії і ховається в посольстві Еквадору, де йому було надано політичний притулок. Британський верховний суд ухвалив екстрадувати Ассанжа до Швеції, влада країни звинувачує його в злочинах сексуального характеру. Сам засновник WikiLeaks побоюється, що його передадуть владі США, де йому може загрожувати страта.

Фільм "П'ята влада", знятий в цьому році творцем двох перших частин саги "Сутінки" Біллом Кондоном, вийде на екрани США 15 листопада. У фільмі, крім Бенедикта Камбербетча, задіяні британська актриса Лора Лінні, актори Ентоні Макі і Девід Тьюліс. У вересні фільм став відкриттям міжнародного кінофестивалю в канадському мегаполісі Торонто.

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