Засновник Wikileaks поскаржився на стеження з боку США - ЗМІ

Про це пише в середу новинний портал Age, передає РИА-Новости.

Як зазначає портал, Ассанж запевняє, що у нього є докази, що американська розвідка почала стежити за ним і Wikileaks ще в 2009 році, а в 2012-2013 роках до неї приєдналася і ФБР.

Раніше в середу стало відомо, що засновник Wikileaks також відправив заяву до Генпрокуратури Німеччини, звинувативши колишнього військовослужбовця морської піхоти США в стеженні за ним на території ФРН. У своїй заяві до Генпрокуратури ФРН засновник WikiLeaks висловив готовність дати свідчення по відеозв'язку.

З червня 2012 Ассанж перебуває на території Великобританії і ховається в посольстві Еквадору. Британський вищий суд ухвалив екстрадувати його до Швеції, де його звинувачують у злочинах сексуального характеру. Сам засновник Wikileaks побоюється, що його передадуть владі США, де йому може загрожувати страта.