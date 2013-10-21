ЗМІ: Франція винесе проблему шпигунства США за Європою на саміт ЄС

Франція винесе проблему американського електронного шпигунства за європейськими країнами на саміт ЄС 24-25 жовтня. Про це заявив сьогодні міністр закордонних справ республіки Лоран Фабіус за підсумками зустрічі глав зовнішньополітичних відомств 28 країн ЄС у Люксембурзі, передає ІТАР-ТАРС.

"На саміті президент Французької республіки зажадає вироблення єдиних європейських норм щодо захисту особистих даних в Інтернеті", - підкреслив Фабіус.

Він підтвердив, що вимагав пояснень від свого американського колеги Джона Керрі і має намір обговорити з ним цю проблему на двосторонній зустрічі в Парижі у вівторок.

На тему: Прем'єр Франції вимагає від США пояснень щодо інциденту з прослуховуванням

Посол США Чарльз Рівкін був викликаний сьогодні в МЗС Франції у зв'язку з публікацією газетою "Монд" даних про масове прослуховування телефонних розмов громадян республіки Агентством національної безпеки. Париж вимагає надати "в стислі терміни вагомі докази того, що подібні дії більше не здійснюються".

Також на важливість створення ефективних захисних заходів у сфері зв'язку вказав міністр внутрішніх справ Франції Манюель Вальс: "Стає абсолютно очевидним, що нові комунікаційні технології вимагають відповідного законодавства. Абсолютно неприпустимо, щоб дружня Франції країна вела розвідувальну діяльність стосовно неї, або стежила за іншими європейськими країнами".