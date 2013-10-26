ЗМІ: Сайт спецслужб США запрацював, але хакерський злам заперечують

Сайт Агентства національної безпеки США (АНБ) став недоступний для користувачів в п'ятницю через технічну несправність, а не через хакерську атаку, повідомляє інтернет-портал газети Wall Street Journal в ніч на суботу з посиланням на заяву АНБ, передає РІА Новости.

У п'ятницю ввечері сайт www.nsa.gov виявився недоступний для користувачів. До 10.30 суботи за київським часом робота сайту була відновлена.

Як повідомляв інтернет-портал газети Huffington Post, відповідальність за DDoS-атаку на сайт АНБ взяла хакерське угруповання Rustle League за допомогою свого мікроблогу в Twitter. Пізніше угрупування заявило, що не обійшлася без допомоги одного з лідерів інший хакерської групи Anonymous.

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"(Інтернет-сайт) nsa.gov протягом декількох годин був недоступний через внутрішню помилку, яка сталася в ході запланованого оновлення. Проблема буде вирішена до вечора, повідомлення про DDoS-атаки є помилковими", - цитує Wall Street Journal заяву АНБ.

Скандал зі стеженням, яку здійснювало АНБ, вийшов на новий рівень після того, як з'ясувалося, що спецслужба прослуховувала не лише потенційних терористів і правопорушників, але навіть перших осіб іноземних держав. Напередодні з'явилися повідомлення, що спецслужби США могли відслідковувати мобільний телефон канцлера Німеччини Ангели Меркель.