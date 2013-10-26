Сайт АНБ США перестав працювати

За даними сервісу downforeveryoneorjustme.com, інтернет-представництво АНБ недоступне для всіх користувачів.

Ніяких відомостей про причини виходу з ладу сайту АНБ і про те, чи є він наслідком хакерської атаки, не надходило. Сайт не відкривається вже кілька годин, пише Лента.ру.

На тему: The Guardian: АНБ прослуховувало телефони 35 світових лідерів

Останнім часом Агентство національної безпеки згадувалося у зв'язку з системою стеження за електронним листуванням і телефонними переговорами користувачів PRISM, про існування якої розповів колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден. Згодом з матеріалів, які він передав журналістам, стало відомо, що спецслужби США також стежили за листуванням лідерів світових держав, у тому числі президентів Бразилії та Мексики.

Збій з доступом до сайту АНБ стався рівно за добу до мітингу у Вашингтоні, округ Колумбія, під гаслом «Припиніть за нами стежити» («Stop Watching Us!"), Присвяченого діяльності АНБ. У рамках акції організатори мітингу планують передати конгресменам відкритий лист з вимогою припинити стеження за особистим листуванням і перевірити законність дій АНБ. Під листом підписалося понад 500 тисяч осіб.