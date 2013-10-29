У Сочі спостерігається розмив берегів, під загрозою руйнування олімпійські об'єкти

Спеціальним службам необхідно проводити постійний моніторинг критичних зон у Сочі, щоб запобігти подібному варіанту розвитку подій. Про це на прес-конференції в Москві заявив керівник Інституту екологічного проектування та досліджень Володимир Слободян, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"У береговій зоні порушений баланс наносів і спостерігається розмив берегів, через що існує можливість деформація об'єктів, побудованих до Олімпіади, - розповів Слободян. - При будівництві матеріал з прибережної зони брався таким чином, що сформувався дефіцит наносів, і в результаті стався розмив берега. Подібне відбувається завжди, коли будівництво відбувається в береговій зоні. Тому ми говоримо, що відповідальним за це службам необхідно проводити безперервний моніторинг, щоб розуміти, де можуть статися руйнування. Найбільш критична ситуація склалася на ділянці між Лазаревської і Лоо. Звичайно, будь-яка інженерна споруда схильна до руйнування, але якщо ти знаєш його слабкі сторони, то зможеш провести відповідні для запобігання цих подій дії".

Керівник інституту пояснив, що небезпеці руйнування схильні не тільки безпосередньо спортивні, а й інфраструктурні об'єкти, які зводилися під час підготовки до Ігор.

Слободян звернув увагу ще на одну серйозну загрозу, яка чревата проблемами для організаторів Ігор у Сочі, - часті паводки. Останній з них стався тут місяць тому.

"За нашими спостереженнями, південна частина міста у зв'язку з цими подіями була паралізована. А так як Олімпіада планується в зимовий період, коли випадає найбільше число опадів, є потенційна можливість затоплення і повені. У цьому зв'язку необхідно більше уваги приділяти геотехнічного моніторингу", - зазначив він.

Фахівець також розповів, що об'єкти гірського кластера також знаходяться під загрозою деформації, оскільки їх зведення проходило на схилах зі слабкими грунтами. "У цьому зв'язку довелося застосовувати зовсім нові технології конструктивних і планувальних рішень і враховувати фактор високої сейсміки місцевості та великої кількості опадів і зсувних процесів", - розповів він.

Олімпійські ігри в Сочі пройдуть з 7 по 23 лютого.