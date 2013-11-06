Керрі: США продовжать співпрацювати з Німеччиною, щоб залагодити скандал зі стеженням

"Ми надалі будемо спільно з нашими союзниками з Німеччини працювати над тим, щоб обговорення цієї теми (тобто електронного стеження) принесло плоди", - сказав держсекретар США Джон Керрі в інтерв'ю німецькій газеті "Більд", повідомляє ІТАР-ТАСС.

Крім того Керрі нагадав, що президент США Барак Обама розпорядився перевірити доцільність методів роботи АНБ, щоб переконатися, чи дотримується "баланс між приватним життям і безпекою" громадян.

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"Ми хочемо запевнити (світове співтовариство) в тому, що ми ведемо збір інформації не просто тому, що ми це можемо, а тому, що дійсно цього потребуємо", - повідомив держсекретар.

Керрі також підтвердив незмінність позиції США щодо екс-співробітника ЦРУ Едварда Сноудена, що передав у ЗМІ відомості про стеження, що ведеться американськими спецслужбами. У США його чекає "чесний процес відповідно до американських законів", зазначив держсекретар.

Нагадаємо, наприкінці червня цього року німецький тижневик "Шпігель" повідомив, що АНБ перехоплює у ФРН до 500 млн телефонних та інтернет-повідомлень щомісяця. У жовтні німецький уряд отримав дані про можливу прослушку з боку агентства телефону канцлера Ангели Меркель.

На батьківщині Сноудену інкримінується порушення двох статей Закону про шпигунство від 1917 року - несанкціоноване розголошення секретної інформації, що зачіпає національну оборону, і умисна передача даних американської розвідки особам, які не мають права на отримання таких відомостей.

Крім того, йому інкримінується крадіжка власності уряду США. За кожним з цих пунктів йому загрожує до 10 років в'язниці.